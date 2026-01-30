¡Bienvenido, Josué! Max Barberena comparte primeras fotos del nacimiento de su hijo

El retahilero de Toros Teletica, Max Barberena, confirmó a Teletica.com el nacimiento de su hijo Josué.

El niño llegó al mundo el pasado sábado 24 de enero a las 10:48 a. m., pesó 4.099 kg y midió 54 cm.

​"Todo salió perfecto, gracias a Dios", añadió el orgulloso padre a este medio.

En una emotiva publicación de Instagram, Barberena se refirió a su esposa, Melissa Calderón, quien se encuentra en buen estado de salud tras la cesárea.

“Hoy te amo y te admiro más que nunca, por tu amor, tu fuerza y entrega infinita durante todo el embarazo. Tu amor hizo posible este milagro”, escribió el guanacasteco.

Junto a Calderón, Max tiene otra hija, Sara, quien se mostró muy emocionada durante todo el embarazo por la llegada de un hermanito.

Josué es el primer hijo varón de Barberena, quien también es papá de Natalie, quien ya es mayor de edad.

Vea aquí las fotos de la llegada de Josué: