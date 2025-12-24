¡Bienvenida, Mariana! ‘Buen Día’ celebra nacimiento de hija de periodista

Los presentadores de Buen Día celebraron, este miércoles, el nacimiento de Mariana, la hija de su compañera Carolina Monge.

La periodista dio a luz a su primogénita este 23 de diciembre, luego de revelar que tenía un embarazo de alto riesgo.

En un posteo en Instagram, Monge contó que el doctor detectó “que Mariana no estaba creciendo al ritmo esperado debido a una condición en la placenta”. Pese a la alerta que generó esta noticia, la familia Barrantes Monge dedicó todas sus energías en mantener a la bebé en el vientre hasta la semana 36 o 37.

El día más esperado llegó, y Mariana se convirtió en el mejor regalo de Navidad de esta joven pareja.

“La familia de Buen Día se engalana porque ya tiene un nuevo miembro. Vamos a enviar un saludo muy especial a nuestra querida Carolina Monge y a su esposo, Víctor, pues ayer nació Marianita, de parte de todo el equipo. De verdad, nos hace el corazón todavía más grande de alegría”, dijo Natalia Monge al inicio de la revista matutina (ver video adjunto).

“Fuerza en esas desveladas, van a ver que ahorita se acostumbran y todo va a salir muy bien. Estamos para apoyarlos”, agregó.

Por su parte, Jennifer Segura recalcó que hoy la familia pasará la Navidad junta.

Teletica.com supo que tanto Monge como su bebé están en buen estado de salud.