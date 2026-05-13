"Bichillos, llegó papi": ¡Morgan está listo para su sexta Copa del Mundo!

El personaje de Mauricio Astorga, Morgan, volverá a una Copa del Mundo. El actor costarricense confirmó que estará en la cobertura de Norteamérica 2026 junto a Teletica. Morgan suma cinco mundiales en su carrera y espera vivir una nueva experiencia en México, Estados Unidos y Canadá.

Astorga acompañará a Teletica en distintas sedes del torneo. El actor aseguró que el objetivo, al igual que en años anteriores, será representar a los aficionados costarricenses durante el campeonato.

“Voy a estar representando a la afición tica, voy a estar representándolos a ustedes, esos que quisieran estar en el mundial”, expresó Morgan a Teletica.com.

El personaje también confirmó que el equipo recorrerá México, Estados Unidos y Canadá.

“Vamos a estar en el partido inaugural en el Estadio Azteca, vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a buscar a todos los ticos que están allá en New Jersey y también vamos para Canadá”, comentó.

Cinco mundiales marcaron la historia de Morgan

Morgan recordó que su historia mundialista comenzó en Alemania 2006. El actor explicó que trabajaba en el programa En Vivo y realizaba contenido deportivo para la Selección Nacional.

“Gracias a Dios, gracias a la aceptación de toda la gente, nos mandaron para el primer mundial, Alemania 2006”, señaló.

El actor confesó que, en aquel viaje, cumplió uno de sus mayores sueños.

“Mi sueño siempre había sido estar en un mundial”, afirmó.

Morgan recordó una anécdota de ese torneo: se perdió junto al camarógrafo Víctor Miranda, actual productor de campo de Telenoticias, por una falla en el GPS.

“Nos perdimos con don Víctor porque no teníamos cómo guiarnos, no conocíamos la ciudad”, dijo entre risas.

El personaje explicó que lograron regresar al hotel hasta las tres de la mañana.

Sudáfrica 2010 dejó uno de los recuerdos más curiosos para Morgan. La figura contó que un grupo de aficionados lo convirtió en amuleto durante un partido de la selección anfitriona.

“Me agarraron, me levantaron en hombros, me anduvieron alrededor de todo el estadio”, recordó.

Astorga aseguró que la experiencia cambió cuando Sudáfrica comenzó a perder el partido.

“Cuando yo vi que la cosa se puso fea, yo mejor pinté porque después decían que yo era el amuleto de la mala suerte”, comentó.

El actor describió ese mundial como una experiencia alegre y llena de cultura.

Morgan destacó que Brasil 2014 fue uno de los torneos más especiales de su carrera. El personaje recordó el impacto de la Selección de Costa Rica en el ambiente mundialista y también dejó espacio para el humor característico del personaje.

“¿Cómo olvidar Brasil 2014, cuando yo andaba en tanga caminando allá por las playas de Copacabana?”

El actor aseguró que el apoyo hacia Costa Rica fue evidente en las calles brasileñas.

“Era tal el furor de Costa Rica en ese mundial que los brasileños se pintaban las camisetas para apoyar a la selección”, afirmó.

Morgan recordó otro momento que lo marcó durante el torneo.

“Había dos chiquillos jugando PlayStation y estaban peleando por quién era Costa Rica”, relató.

Morgan afirmó que aquella generación de futbolistas dejó huella en todo el planeta.

“Fue un mundial inolvidable”, expresó.

El personaje considera que Norteamérica 2026 será uno de los torneos más importantes de los últimos años.

“Va a ser el primer mundial que se va a hacer en tres países al mismo tiempo”, explicó.

Morgan también destacó la presencia de grandes figuras internacionales, ya que "va a ser el mundial de la despedida de Messi y Cristiano".

El actor señaló que el torneo tendrá horarios favorables para Latinoamérica y un ambiente cercano para los aficionados costarricenses.

El mensaje de Morgan para la Selección Nacional

Durante la entrevista, Morgan también envió un mensaje a los jugadores de Costa Rica de cara a la clasificación mundialista.

​“Costa Rica tiene que estar en el próximo mundial”, afirmó.

El personaje recordó que la edición 2030 celebrará los 100 años de las Copas del Mundo.

​“Cien años de mundial y Costa Rica no puede faltar”, agregó.



