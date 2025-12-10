Beyoncé será la protagonista de la próxima gala del Met de Nueva York

La cantante Beyoncé copresidirá la gala anual del Museo Metropolitano de Nueva York en mayo próximo, junto a la actriz Nicole Kidman y la ex número 1 mundial de tenis Venus Williams, anunció el miércoles la institución.



Como cada año desde 1995, la reina de la moda Anna Wintour, que recientemente dejó la dirección de la edición estadounidense de Vogue, también presidirá el evento, que se celebrará el 4 de mayo.



Es la primera vez desde 2016 que Beyoncé pisará las escalinatas de esta velada conocida por su despliegue de celebridades que compiten con atuendos extravagantes de grandes diseñadores.



La cantante, de 44 años, concluyó meses atrás su Cowboy Carter Tour, que toma el nombre de su último disco, coronado como álbum del año en los Grammy.



Sus fans y los especialistas anticipan un nuevo proyecto en 2026.



El director artístico de Saint Laurent Anthony Vaccarello, la actriz Zoe Kravitz, las cantantes Sabrina Carpenter, Doja Cat y la francesa Yseult figuran también entre las personalidades que estarán en la ceremonia este año.



Esta gala tiene por objeto financiar el Costume Institute del Met, que con este motivo inaugura una exposición titulada Costume Art, que cuestiona el lugar de la vestimenta a lo largo de toda la historia del arte.