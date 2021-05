¿"Bennifer" está de vuelta? Rumores de relación entre JLo y Ben Affleck incendian redes

"Bennifer", ¿el regreso?: Los rumores sobre una posible retomada de la relación entre Jennifer López y Ben Affleck 17 años después de separarse han incendiado la prensa del corazón de medio mundo para disfrute de sus fans e incluso de las estrellas de Hollywood que comentan el tema con humor.



La actriz y cantante de 51 años acaba de romper su compromiso con el exjugador profesional de béisbol Alex Rodriguez, mientras que el actor y director, de 48, estaría soltero desde hace un tiempo.



En los últimos días circularon fotos de "Bennifer" -la contracción formada por Ben y Jennifer con la que se conocía a esta pareja de gran exposición mediática entre 2002 y 2004- en las que se veía a los dos exprometidos en un auto en el estado de Montana, provocando un torrente de comentarios en las redes sociales.



Nada permite asegurar que los artistas hayan decidido dar otra oportunidad a su antigua relación, pero las revistas especializadas en famosos aluden a "fuentes" que dan a entender, con precauciones, que podrían haber pasado a "algo más".



"Estoy más entusiasmada por este tema de lo que me gustaría reconocer", confesó la actriz y humorista Kathy Griffin a sus más de dos millones de seguidores en Twitter.



Preguntado el martes sobre el romance por la cadena NBC, el actor Matt Damon, amigo de juventud de Ben Affleck, afirmó en primer lugar que no hay "suficiente alcohol en el mundo para hacer que diga algo sobre el tema".



Pero añadió, sin embargo, que una nueva relación entre las dos estrellas "sería genial". "Espero que sea verdad", lanzó.



Muchos internautas han aplicado su humor al déjà-vu que implica hablar de esta pareja, cuyo regreso a los titulares del corazón coincide con otro acontecimiento de aquella época que debe repetirse pronto: la invasión de millones de cigalas que pasan 17 años bajo tierra antes de emerger en estados del este del país.



"Las cigalas están ahí, Bennifer está de vuelta, solo falta una canción del verano de Usher y estaré listo para ti, 2004!", tuiteó Adam Harris, que escribe para la revista The Atlantic.



"¿Ben Affleck y Jennifer López podrían estar juntos de nuevo? Es genial, pero esperaba que si podíamos traer algo del comienzo de los años 2000 serían los músculos de mi suelo pélvico", opinó la actriz Bette Midler con su humor habitual.



