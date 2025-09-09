Beéle se presentará en Costa Rica en medio de escándalo por filtración de video íntimo

La filtración de un video íntimo entre el cantante colombiano Beéle y la modelo Isabella Ladera se ha convertido en tendencia internacional desde este lunes, desatando una ola de críticas, burlas y debates en redes sociales.

El material se viralizó en plataformas como X y TikTok, obligando a ambos protagonistas a pronunciarse públicamente.



Ladera aseguró en un comunicado sentirse “profundamente devastada” y responsabilizó al artista por no haberla protegido.

​“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa, y aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, manifestó la modelo en Instagram.

En contraste, Beéle reaccionó de manera inesperada: en lugar de referirse directamente al hecho, utilizó su cuenta de Instagram —donde tiene más de 3,8 millones de seguidores— para promocionar su álbum Borondo, acompañando la publicación con el tema Estrella fugaz. La decisión le generó más críticas y comentarios negativos de internautas que consideraron su respuesta indiferente ante la polémica.