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Beéle regresará a Costa Rica con su 'Borondo Tour 2026'
La noticia fue confirmada por la productora y el artista colombiano en redes sociales.
El cantante colombiano Beéle volverá a presentarse en Costa Rica este 2026, como parte de su gira internacional Borondo Tour.
La noticia fue confirmada por HBarboza Producciones, que anunció mediante un comunicado oficial que el concierto se llevará a cabo el próximo 16 de octubre en Parque Viva.
Posteriormente, el colombiano reconfirmó la fecha por medio de sus redes sociales.
Esta no será la primera vez del artista en el país. La última vez que Beéle se presentó en Costa Rica fue el 13 de setiembre de 2025, cuando ofreció un concierto en Parque Viva ante cientos de seguidores que corearon sus principales éxitos durante toda la noche.
Hasta el momento, la producción no ha dado a conocer la fecha de salida de las entradas ni los precios de las diferentes localidades. Sin embargo, adelantaron que toda la información será anunciada próximamente a través de los canales oficiales y la plataforma de boletería.