Beéle regresará a Costa Rica con su 'Borondo Tour 2026'

El cantante colombiano Beéle volverá a presentarse en Costa Rica este 2026, como parte de su gira internacional Borondo Tour.

La noticia fue confirmada por HBarboza Producciones, que anunció mediante un comunicado oficial que el concierto se llevará a cabo el próximo 16 de octubre en Parque Viva.

Posteriormente, el colombiano reconfirmó la fecha por medio de sus redes sociales.



