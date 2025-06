Beéle en Costa Rica: Ya puede comprar entradas para cantar ‘Borondo’ en vivo

El artista colombiano Beéle, reconocido por su proyección internacional y por liderar el Top 50 de Spotify en Costa Rica, ofrecerá un concierto en el país el próximo 13 de setiembre como parte de su Borondo Tour. El evento se realizará en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en Alajuela.



Las entradas están disponibles a partir de este lunes 30 de junio a las 11 a. m., únicamente a través de starticket.cr. Para esta presentación no habrá preventa exclusiva, lo que permitirá que cualquier persona interesada pueda adquirir sus boletos con la tarjeta de su preferencia, sin restricciones bancarias.



El espectáculo promete una noche inolvidable con los temas más populares del artista, acompañado de activaciones de marca, zona gastronómica y un after party exclusivo en Klandestino by Jogo, una propuesta innovadora de la productora del evento.



Los precios de las entradas están definidos de la siguiente manera (en dólares y hasta agotar existencias):

​Gramilla: $70,50.

$70,50. Secciones 401, 405, 501, 505: $100,50.

$100,50. Secciones 402, 403, 404, 502, 503, 504: $120,50.

$120,50. Jogo Golden Circle: $150,50.

En esta ocasión, no aplicará la modalidad de pago Tasa Cero.





Beéle ha demostrado una fuerte conexión con el público costarricense. Su más reciente aparición en el país fue en febrero, cuando logró conquistar a miles de asistentes con su energía en tarima.