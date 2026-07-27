Beéle en Costa Rica: Esto costará escuchar 'No tiene sentido' en vivo
El colombiano ofrecerá un concierto el 17 de octubre en el Parque Viva.
El artista colombiano Beéle regresa a Costa Rica el sábado 17 de octubre a las 6 p. m. para dar un concierto en Parque Viva.
La cita se celebra dentro del Borondo Tour, en el cual el artista hará un recorrido por los hits que lo han llevado a la fama: Morena, Frente al mar, Mi Refe, Loco y Santorini.
El evento, organizado por HBarboza Producciones, cuenta con entradas desde los $60 en Gramilla KFC Music hasta los $300 en localidad 100 extra; un espacio limitado con 10 mesas para 10 personas. Las entradas al evento estarán disponibles a través de www.kuikpei.com.
Estos son los precios de las entradas:
- Golden Circle: $200.
- 100 Extra: $300.
- Centrales (403-503): $150.
- Terrazas: $140.
- Zona 400 (401-402-404-405): $120.
- Zona 500 (501-502-504-505): $100.
- Gramilla KFC Music: $60.
La oferta estará disponible por un tiempo limitado y hasta agotar existencias. Los clientes deberán escribir al WhatsApp 6161-0561 o al correo electrónico [email protected] para gestionar el envío de la entrada correspondiente.