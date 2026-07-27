Beéle en Costa Rica: Esto costará escuchar 'No tiene sentido' en vivo

El artista colombiano Beéle regresa a Costa Rica el sábado 17 de octubre a las 6 p. m. para dar un concierto en Parque Viva.

La cita se celebra dentro del Borondo Tour, en el cual el artista hará un recorrido por los hits que lo han llevado a la fama: Morena, Frente al mar, Mi Refe, Loco y Santorini.



El evento, organizado por HBarboza Producciones, cuenta con entradas desde los $60 en Gramilla KFC Music hasta los $300 en localidad 100 extra; un espacio limitado con 10 mesas para 10 personas. Las entradas al evento estarán disponibles a través de www.kuikpei.com.

Estos son los precios de las entradas:﻿