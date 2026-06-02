¡Bebé en camino! Narrador deportivo de Teletica anuncia que será papá

El narrador deportivo de Teletica y TDMAX, Pablo Segura, y su pareja, Pamela González, anunciaron que esperan un hijo.



La noticia fue compartida mediante una publicación conjunta en Instagram. Ambos revelaron que esperan la llegada del bebé para noviembre de 2026.



"La mejor incorporación a la titular", escribieron junto a una fotografía. También presentaron al futuro integrante de la familia como "Bebé Segura González" y señalaron que su "debut" será en noviembre próximo.

En la publicación, González y Segura describieron la "posición" de su hijo con la frase: "El amor de nuestras vidas".

El anuncio recibió mensajes de felicitación por parte de familiares, amigos, colegas y seguidores.





