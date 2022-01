Beatles: Apuntes de 'Hey Jude' serán subastados como NFT

Los fans de los Beatles no podrán tocarlos, pero sí podrán admirar virtualmente los objetos personales de Julian Lennon que serán subastados en el formato NFT, las piezas digitales que están revolucionando el mercado del arte.



Los apuntes manuscritos de la canción "Hey Jude" encabezan el lote de NFT que el hijo de John Lennon venderá a través de la casa de subastas Julien's Actions el 7 de febrero.



El NFT - un video narrado por Julian Lennon que muestra los apuntes del clásico de los Beatles - debe recaudar entre 50.000 y 70.000 dólares.



Paul McCartney compuso en 1968 la canción, inicialmente titulada "Hey Jules", para consolar a Julian Lennon, que sufrió la separación de John Lennon de su madre Cynthia.



La versión NFT que muestra estos apuntes es una animación donde las palabras aparecen de forma sucesiva. En off se escucha un comentario de Julian Lennon explicando el contexto histórico y sentimental de la pieza.



"Para mí, mirar la foto no es suficiente si yo fuese un comprador. Por ello quise agregar algo más personal. Y por mí, eso era escribir y narrar algo más de la historia detrás de las imágenes", dijo Julian Lennon en entrevista con AFP.



El primer hijo de John Lennon también puso en venta versiones NFT de la chaqueta afgana que su padre utilizó durante la gira de "Magical Mystery Tour" (valorada entre 8.000 y 10.000 dólares), del poncho negro que usó en la película "Help!" (entre 10.000 y 20.000 dólares), y de tres guitarras, una de ellas un regalo de Navidad de su padre.



Parte del dinero recaudado en la venta irá a la fundación creada por Julian Lennon y será destinado a capturar el CO2 atmosférico para frenar el calentamiento climático.



Julian Lennon prevé vender otros NFT de su colección a través de la casa de subastas Julien's Auctions, pero no piensa desprenderse de los objetos materiales. "¡De ninguna manera! Son 30 años de coleccionar cosas muy, pero muy personales. Y sabes, no recibí muchas cosas de mi papá, por lo que las valoro".



Los NFT (tókenes no fungibles, por sus siglas en inglés) son certificados de autenticidad asociados a un objeto virtual considerado único. Casi desconocidos un año atrás, ahora representan para algunos la nueva gallina de los huevos de oro del mercado de arte contemporáneo.



