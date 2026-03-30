'Batalla de Karaoke' tendrá cambio de horario: entérese cuándo estrenará el formato

El programa de entretenimiento Batalla de Karaoke, la nueva apuesta de Teletica, modificó su horario de transmisión antes de su esperado estreno en la televisión nacional.

Según informó la productora Vivian Peraza, el espacio se emitirá ahora los domingos de 7 p. m. a 9 p. m., un ajuste que obliga a reorganizar la planificación de los equipos involucrados en la producción.

El formato llegará a la pantalla a partir del próximo 12 de abril y se mantendrá al aire hasta el 31 de mayo.

La producción busca trasladar a la pantalla chica la energía característica de las noches de karaoke en bares y restaurantes, en medio del auge que vive esta forma de entretenimiento en el país.

Para ello, el equipo realiza giras por distintos locales con el objetivo de reclutar a los participantes. En total, 70 cantantes aficionados competirán durante ocho semanas en una dinámica donde el público tendrá un papel clave.

En cada programa, los televidentes podrán votar en tiempo real para elegir al ganador semanal, quien recibirá ₡500.000 y avanzará a la final. En el último episodio, los siete finalistas competirán por un premio mayor de ₡3 millones.

El espacio será conducido por Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, mientras que René Barboza formará parte del programa como personaje.