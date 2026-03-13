‘Batalla de Karaoke’ abre nuevas audiciones: consulte aquí las próximas fechas

La búsqueda de talento para Batalla de Karaoke, el nuevo programa de entretenimiento de Teletica, continúa su recorrido por distintos rincones del país. Tras una primera convocatoria que reunió a decenas de aspirantes, la producción mantiene abiertas las audiciones para quienes deseen subir al escenario y demostrar su voz frente al equipo del formato.

La jornada inaugural, realizada a inicios de marzo, dejó ver el entusiasmo que despierta el proyecto. Cantantes aficionados de distintas edades hicieron fila para tomar el micrófono y probar suerte, una escena que confirmó el interés del público por formar parte de esta propuesta televisiva.