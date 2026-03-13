‘Batalla de Karaoke’ abre nuevas audiciones: consulte aquí las próximas fechas
El nuevo programa de entretenimiento de Teletica continúa su gira por bares del país para encontrar a los cantantes aficionados que competirán en televisión.
La búsqueda de talento para Batalla de Karaoke, el nuevo programa de entretenimiento de Teletica, continúa su recorrido por distintos rincones del país. Tras una primera convocatoria que reunió a decenas de aspirantes, la producción mantiene abiertas las audiciones para quienes deseen subir al escenario y demostrar su voz frente al equipo del formato.
La jornada inaugural, realizada a inicios de marzo, dejó ver el entusiasmo que despierta el proyecto. Cantantes aficionados de distintas edades hicieron fila para tomar el micrófono y probar suerte, una escena que confirmó el interés del público por formar parte de esta propuesta televisiva.
La idea del programa es sencilla y cercana: llevar la experiencia del karaoke, tan familiar en bares y reuniones entre amigos, al escenario de la televisión nacional. Para ello, el equipo visitará distintos bares y espacios del país, donde se realizarán audiciones que definirán quiénes avanzarán a la siguiente etapa.
En total, 70 aficionados al canto serán seleccionados para participar en la competencia, que se desarrollará durante varias semanas con presentaciones frente al público.
Próximas fechas de audiciones
Las personas interesadas en participar todavía pueden hacerlo en las siguientes fechas y lugares:
Viernes 13 de marzo Barock Music Pub, antiguo Real Cariari, Heredia
Domingo 15 de marzo: Bar Viejillos, Sarchí
Miércoles 18 de marzo: El Chalet, Calle Blancos
Viernes 20 de marzo: Laguna Lodge, Corralillo
Sábado 21 de marzo: Salón El Prado, Pérez Zeledón
Miércoles 25 de marzo: María Mezcal, Zapote
Jueves 26 de marzo: La Cantina de Felipon, San Ramón
Sábado 28 de marzo: La Buena Vida Restaurante Show Bar, Pital de San Carlos
Durante cada jornada, la producción evaluará a los participantes y escogerá a quienes avanzarán a la competencia televisiva.
Así será el programa
El formato reunirá a cantantes aficionados que competirán semanalmente frente al público. Cada emisión tendrá un ganador, elegido mediante una votación en tiempo real, quien obtendrá ₡500.000 y un lugar en la gran final.
En la última etapa, los finalistas disputarán un premio mayor de ₡3 millones.
El programa será conducido por Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, con la participación de René Barboza y animadores que interactuarán con el público durante cada jornada.
El estreno de Batalla de Karaoke está previsto para abril y promete convertir el karaoke en una fiesta musical para la televisión costarricense.