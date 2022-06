Bartender representará a Costa Rica en el Mundial en Australia

5 de junio de 2022, 9:10 AM

El bartender José Daniel Pacheco se consagró campeón nacional del World Class y ahora representará a Costa Rica en el Mundial en Australia, a mediados de setiembre.

Pacheco tiene 31 años, estudió administración hotelera, cocina y mercadeo. Hacer cocteles es su pasión desde hace cinco años.

Es padre de Theo y está casado con Paula Bejerano, quienes fueron su máximo apoyo para lograr superar las tres fases de la competencia y dejar atrás a más de 90 contrincantes.

Bartender José Daniel Pacheco representará a Costa Rica en el Mundial en Australia. Foto: Cortesía José Daniel Pacheco.

En la primera ronda había que hacer un coctel con café y miel. En la segunda había que contar una historia y hacer un coctel que la acompañara. La tercera y última, consistió en realizar seis cocteles con ingredientes al azar en el menor tiempo posible.

"Me esforcé mucho en este torneo y ahora dará mi mayor esfuerzo a nivel internacional. Esta es mi pasión y la he buscado luego de haber estudiado en la universidad y de un pronto a otro encontré este campo de la mixología que me envolvió por completo", agregó Pacheco.