¡Barrileros motorizados! Vea aquí el reto de Michael Bleak y Marvin Hidalgo

Michael Bleak y Marvin Hidalgo, presentadores del ‘Verano Toreado’ de Teletica, enfrentaron un reto muy particular en el redondel San Blas de Nicoya, Guanacaste.



Los integrantes del elenco se subieron a una motocicleta, este sábado, para competir en un circuito de barriles (ver video adjunto).



El ganador de la noche fue Hidalgo. Bleak, por su parte, reconoció que fue su primera vez en un vehículo de este tipo.

“Muy contento, muy contento; no solo de haber ganado, sino de haber participado. Tenía muchos años de no andar en moto y, la verdad, me preocupaba; pero tengo que reconocer que estas motos son muy fáciles de manejar, de maniobrar, por eso pude hacerlo bien”, contó Hidalgo.