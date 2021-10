Bárbara Echandi sobre su vitíligo: "Me hace única, diferente y más fuerte"

La Señorita San José, Bárbara Echandi, padece de vitiligo, pero eso no la avergüenza. Más bien, presume de su manchita en las redes sociales.

La hija de la chef y exMiss Costa Rica, Viviana Muñoz, se ha convertido en una inspiración para muchas personas que también padecen esta enfermedad.

El vitíligo es una afección en la que la piel pierde sus células pigmentarias (melanocitos). Esto puede provocar manchas descoloridas en diferentes áreas del cuerpo, incluidos la piel, el cabello y las membranas mucosas. Así lo explica la dermatóloga, Mariela Hidalgo.

"Imaginemos que las defensas del cuerpo son como un ejército, ellas nos defienden de agentes externos como bacterias y virus u otras cosas que pueden ser malignas para nuestro cuerpo. Entonces estas defensas se enredan y empiezan a atacar a nuestras mismas células y en este caso empiezan a atacar los melanocitos, qué son las células que producen pigmento y por eso es que en una zona específica se empieza a ver una mancha blanca. Algunas veces inclusive se puede perder el pigmento en los folículos pilosos entonces empieza a salir el pelo blanco", indicó la doctora de Salud 360.

Existen algunos vitíligos que se pueden tratar y tienen una excelente respuesta al tratamiento, pero hay otros que son más difíciles de tratar.



En el caso de Bárbara, tuvo indicios de vitíligo hace dos años, fue donde un profesional, tomó un tratamiento y consiguió detenerlo. Producto de la enfermedad, a la modelo le quedaron unas manchitas blancas en su brazo derecho.

Bárbara no duda en subir fotos a las redes sociales en las que muestra esa mancha. Muchas personas al notarla le consultan, ¿qué es esa mancha?, inclusive una usuaria le comentó: "la axila tiene una manchita, no sé si es algo de la foto", a lo que la modelo respondió: "Sí señora, es una mancha porque tuve indicios de vitíligo".

"Mucha gente la escondería (la mancha) pero cada manchita que uno tenga nos hace diferentes, eso nos representa y si uno lo quiere lo hace a uno más bonito. Siempre van a haber comentarios, pero no hay que hacerles caso, toda mi vida he recibido comentarios negativos, pero también hay mil comentarios más positivos", indicó la Señorita San José.

"Para mí, mi mancha me hace única, diferente y me hace más fuerte. Nunca me voy a avergonzar de ella", agregó.



Bárbara, nieta de "Tía Florita", dijo que una vez una muchacha le dijo que ella también tenía vitíligo, pero que le avergonzaba tanto que no usaba camisas de manga corta, de tirantes ni vestidos de baños. Vio en Bárbara una inspiración para enorgullecerse de su particular marca.



"Uno puede ser la voz de mucha gente, de decir "tengo vitíligo y no me importa". Una vez puse unas historias hablando del tema y me gustó mucho porque recibí muchos mensajes de gente identificándose conmigo", contó la reina.

Sueña con impulsar la Lesco a nivel nacional

La Señorita San José además sueña con poder impulsar la Lengua de señas costarricense (Lesco) a nivel nacional con su proyecto "Brillante CR".

"Yo soy terapeuta de lenguaje entonces con "B rillante CR" quiero impulsar la Lesco para que sea más universal y sea una materia en la escuela y colegio, como si fuera, por ejemplo, Estudios Sociales", acotó.

"Brillante CR" significa que todos somos brillantes en bruto en la comunicación: "todos debemos tener el derecho a comunicarnos, todos somos brillantes, solo que debemos irnos puliendo".

Es importante que las reinas de belleza tengan un proyecto social, y Bárbara escogió este porque va de la mano de su carrera; es un proyecto que puede desarrollar a largo plazo y hacerlo grande.