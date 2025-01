¿Barack Obama y Jennifer Aniston tienen un romance? Prensa internacional enciende rumores

La reciente oleada de especulaciones en torno a un supuesto romance entre el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la actriz Jennifer Aniston ha captado la atención de medios y redes sociales en todo el mundo. Aunque ambos han negado previamente cualquier relación más allá de la amistad, la narrativa se ha reactivado con nuevas "revelaciones" que han reavivado las dudas y comentarios.



El origen de los rumores



Todo comenzó con una publicación de la youtuber Melanie King en la red social X (anteriormente Twitter), quien afirmó que un mensaje directo filtrado de una amiga cercana de Jennifer Aniston confirmaba la relación. Según King, esta amiga reveló que la actriz y el exmandatario están saliendo, y que Barack Obama estaría en proceso de divorciarse de Michelle Obama. Esta información fue publicada por el medio La Nación Argentina.



King también describió una reunión de Aniston con amigos cercanos donde, en un contexto informal que incluyó la presencia de una vidente, la actriz admitió el supuesto romance. Las declaraciones, aunque sin pruebas verificables, se viralizaron rápidamente.



Respuestas públicas y antecedentes



Según Daily Mail, los rumores sobre un supuesto vínculo entre Obama y Aniston no son nuevos. En 2024, la revista In Touch Weekly ya había publicado un artículo sobre su "amistad cercana", destacando que compartían intereses comunes en política y proyectos de Hollywood. Sin embargo, Jennifer Aniston desmintió categóricamente estas especulaciones durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live! en octubre pasado.



Al ser interrogada sobre la portada de la revista, Aniston se rió y aseguró: “Eso es absolutamente falso. Lo conocí una vez, y conozco más a Michelle que a él”. Además, afirmó que no se molestó por la historia, calificándola de una más entre las tantas invenciones de los medios sensacionalistas.



Los rumores también han girado en torno a un supuesto distanciamiento entre Barack y Michelle Obama, alimentado por la ausencia de Michelle en eventos importantes, como la toma de posesión de Donald Trump y el funeral de Jimmy Carter. Estas ausencias han sido interpretadas por algunos como señales de una posible crisis matrimonial.



Sin embargo, el expresidente se encargó de disipar los rumores con un emotivo mensaje en redes sociales el pasado 17 de enero, cuando felicitó a Michelle por su cumpleaños.

​“Llenas cada habitación con calidez, sabiduría, humor y gracia, y te ves bien haciéndolo. Soy muy afortunado de emprender las aventuras de la vida contigo. ¡Te amo!”, escribió Barack en Instagram, acompañando sus palabras con una fotografía de ambos.

Las palabras de Jennifer Aniston



La actriz, popularizada por su papel como Rachel en Friends, y su vida privada constantemente bajo el escrutinio público, también ha hablado sobre cómo maneja la atención mediática.

En una entrevista con CBS Sunday Morning en 2015, confesó haber aprendido a ignorar los rumores y calificó estas historias como “telenovelas en papel”. Asimismo, en 2022, reveló a la revista Allure que aunque está abierta a nuevas relaciones, no tiene intención de volver a casarse.



Pese a la viralidad de las últimas declaraciones, no existen pruebas concretas que respalden los rumores de un romance entre Barack Obama y Jennifer Aniston. Las negaciones anteriores de ambos, sumadas a las recientes muestras públicas de afecto entre Barack y Michelle Obama, sugieren que las especulaciones son solo eso: rumores sin fundamento.