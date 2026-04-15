Banda tica Wrong Side da el salto a Europa con disco debut bajo el brazo

La banda costarricense Wrong Side continúa consolidando su propuesta con el anuncio de su primer álbum Temores y una gira internacional programada para 2026.

En plena pandemia, en 2022, Daniel Josue Solórzano y Rafa Blanco, le dieron vida a la banda, con la idea de canalizar frustraciones personales y sociales a través de un punk directo y confrontativo.

A ellos se sumaron Diego Mora y Erick Hernández para tener una base sólida de cara a la grabación de su primer material.

El cuarteto debutó como telonero de los franceses de Lion’s Law y luego hicieron lo propio con los canadienses de Béton Armé.

Seguido vino una invitación para presentarse en el festival Le Bal des Vauriens, en Francia, además de una gira por España en mayo de este año.

En cuanto a su primer álbum,

Temores

contará con respaldo internacional. El lanzamiento en vinilo estará a cargo de los sellos Primator CREW, en Francia, y Oi! The Boat Records, en Estados Unidos, lo que amplía el alcance del proyecto en mercados fuera de Costa Rica. También se contempla su distribución en formato casete.