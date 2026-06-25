Banda Rawayana reprograma concierto en Costa Rica por "solidaridad con pueblo venezolano"

La banda venezolana Rawayana pospuso el concierto que tenía previsto ofrecer este sábado 27 de junio en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. La nueva fecha será el 12 de diciembre de 2026.



La agrupación y la producción del evento informaron que la decisión responde a los acontecimientos ocurridos en Venezuela durante las últimas horas, tras los dos fuertes terremotos que afectaron varias regiones del país sudamericano.

​"En solidaridad con el pueblo venezolano y ante los acontecimientos de las últimas horas, Rawayana y la producción del evento han decidido posponer el concierto programado para este sábado 27 de junio", señaló el comunicado oficial.

El anuncio se da mientras Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias de su historia reciente. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves que los sismos dejaron 164 fallecidos y 971 heridos. Las autoridades también reportaron 30 réplicas posteriores a los movimientos principales.

El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre. Las autoridades informaron sobre decenas de edificios colapsados y operaciones de rescate en curso. Equipos de emergencia continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.



Diversos gobiernos y organismos internacionales han ofrecido ayuda humanitaria y apoyo para las labores de rescate. Entre ellos figuran Estados Unidos, Alemania, España, China, India, Brasil, Colombia y México.



Los organizadores indicaron que las personas que requieran información adicional pueden comunicarse al correo [email protected].