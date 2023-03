Banda nacional Magpie Jay lanzará ‘The Crown’ con especial concierto

La agrupación costarricense Magpie Jay lanzará su nueva canción, The Crown, en un especial concierto para sus fans .

“Estamos muy emocionados de poder presentar este nuevo sencillo. Tal y como en el anterior ' Closer to Me', tratamos de exponer la esencia del grupo creando música con la que las personas se puedan identificar y que podamos transmitirle toda nuestra energía en cada nota”, comentó Sebastián Suñol, vocalista de la banda.

Para este último evento, hubo un momento muy emotivo, ya que el cantante Sebastián Suñol recordó que no pudo ser parte de la edición 2019 porque afrontaba problemas con su salud mental y, por eso, se mostró muy agradecido de poder asistir a la de este 2023.

"No fue fácil, pero aquí volvimos y esta fue una nueva oportunidad. Sin duda, la vida del artista es complicada en muchas maneras, pero lo lindo es rescatar lo positivo y lo negativo, transformarlo. La vida te da segundas oportunidades, pero terceras no sé si tanto, entonces hay que agradecerlas y tomarlas" , confesó Suñol a Teletica.com.

"Estuve guardado en mi casa, tomándome un tiempo para mí. Hubo un momento en mi vida en el cual pasé problemas con mi salud mental y aprendí a cuidarla y proteger mi energía. Lo mejor fue quedarme y que la banda fuera y me acuerdo, en el 2019, que antes del show les escribí y les dije: 'mucha suerte, los estoy pensando y les mando las mejores vibras' y prendí una velita.

Además, durante este 2023, la agrupación lanzará un compilado de sencillos que ha venido trabajando los últimos dos años y también presentará sus videoclips para Closer to Me y The Crown, con el prestigioso director de cine chileno Esteban Zavala.