Banda costarricense Inoxidable realizará gira por Chile y Colombia

La banda costarricense de punk, Inoxidable, realizará una gira por Sudamérica entre el 24 y el 28 de marzo, con presentaciones programadas en Chile y Colombia.

Durante esta serie de conciertos, el grupo compartirá escenario con la banda española Los de Marras, referente del punk rock, originada en Valencia en 1995.

La primera cita de la gira está prevista para el 26 de marzo en Santiago de Chile, en la Sala RBX, donde también participarán los chilenos Pegotes, que celebran su aniversario número 30, y Reyerta.

Posteriormente, el 28 de marzo, la agrupación se presentará en Bogotá, Colombia, en el Boro Room, junto a las bandas locales Los Peyes y Vagales.





Inoxidable se consolidó en la escena punk rock costarricense tras el lanzamiento de su primer disco Ahora, en 2020. En 2025 presentó su segundo álbum titulado Soy Guerra.

En cinco años de trayectoria, la banda ha realizado presentaciones internacionales en El Salvador, Guatemala, México y Panamá, ampliando su presencia dentro del circuito punk de la región.