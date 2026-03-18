Balerom tras denuncia por "grooming": “Voy a enfrentar hasta las últimas consecuencias”

El músico costarricense Andrés de la Espriella, conocido artísticamente como Balerom, se pronunció públicamente tras la denuncia en su contra por un presunto caso de grooming y aseguró que enfrentará el proceso judicial “hasta las últimas consecuencias”, incluso aceptando ir a prisión si se comprueba algún delito.

“Si yo cometí un delito y tengo que ir a la cárcel, cometí un delito, yo quiero la cárcel al final de todo esto”, manifestó el artista en declaraciones difundidas este miércoles, luego de varios días de cuestionamientos en redes sociales.

Tras una consulta de Teletica.com, la Fiscalía Adjunta de Género confirmó la apertura de una causa contra un hombre de apellido de la Espriella por los presuntos delitos de seducción o encuentros con personas menores de edad por medios electrónicos y abuso sexual.

La denuncia fue interpuesta por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que señaló que los hechos investigados se remontarían al año 2012 y estarían relacionados con un supuesto acercamiento a una persona menor de edad a través de internet.

En su pronunciamiento, Balerom negó las acusaciones y afirmó que, en caso de demostrarse su inocencia, también impulsará acciones legales contra quienes —según dijo— han difundido información falsa en su contra.

“Si yo no cometí el delito y otras personas están cometiendo el delito de difamación, voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias”, expresó.

El músico también denunció el impacto que esta situación ha tenido en su entorno familiar, especialmente en mujeres cercanas: “Mi familia no tiene por qué pagar por esto”, indicó.





Asimismo, sostuvo que continuará con su carrera artística mientras avanza el proceso judicial.

"Voy a seguir trabajando, llevando mi vida normal, ganándome mi comidita honradamente”, añadió.

Según ha trascendido, el señalamiento estaría vinculado con un supuesto mensaje dirigido a una joven de 17 años; sin embargo, el propio artista indicó que no cuenta con detalles formales sobre la acusación y que analizará el caso con su equipo legal.

El grooming es una conducta en la que una persona adulta establece contacto con un menor de edad mediante plataformas digitales con el fin de ganarse su confianza y eventualmente cometer abusos o solicitar contenido de carácter sexual.

​

