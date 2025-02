Bajista de Metallica se une a la lucha por los bosques de Costa Rica

La organización sin fines de lucro Savage Lands ha logrado posicionar a Costa Rica ante los ojos del mundo con su misión de preservar los bosques tropicales.

Como parte de esta iniciativa, la fundación anunció el lanzamiento del álbum Ejército de los Árboles, cuyas regalías serán destinadas en su totalidad a la protección ambiental.



El anuncio se realizó a través de un videoclip filmado en Arenal (San Carlos, Alajuela) y Playa Negra (Santa Cruz, Guanacaste).

Uno de los momentos destacados del proyecto fue la participación de Robert Trujillo, bajista de la legendaria banda Metallica. Trujillo visitó Costa Rica y se unió a una siembra de árboles en Playa Negra, Santa Cruz, Guanacaste.

​“Aquí surfeando en Costa Rica con mis amigos y mi familia, y voy a sembrar este arbolito bonito ahorita, porque la vida depende de los árboles. Únete al ejército de los árboles", comentó Trujillo.

Savage Lands fue creada en 2022 por el baterista de Megadeth, Dirk Verbeuren, y el exguitarrista Sylvain Demercastel, con el objetivo de involucrar a artistas de la industria del metal en la preservación de los bosques costarricenses.

Dos años después, la iniciativa cuenta con el respaldo de bandas icónicas como Sepultura, Arch Enemy, Heilung, Lord of the Lost y Obituary.



El próximo 15 de febrero, Savage Lands lanzará el álbum Ejército de los Árboles (Army of the Trees), cuyo sencillo Ruling Queen ya ha generado gran expectativa. Las regalías obtenidas financiarán proyectos de conservación en Costa Rica y otros países.



Demercastel explicó que el video de Ruling Queen fue filmado en la zona del Volcán Arenal y en un lote resguardado por Savage Lands en Playa Negra. La trama del video representa la lucha contra la deforestación, mostrando a una banda de soldados irrumpiendo en el bosque con el objetivo de explotarlo económicamente.



El videoclip cuenta con la participación de Alissa White-Gluz y Kenneth Andrews, guitarrista principal de Obituary. Además, el CD del álbum fue fabricado con papel ecológico y el LP prensado en BioVinyl, reafirmando el compromiso ambiental del proyecto.

​“Obviamente, es genial cuando Savage Lands recibe el apoyo de una gran estrella como Alissa, pero el hecho de que ella también comparta la filosofía detrás de nuestra organización lo hace aún mejor”, afirmó Verbeuren.

Aquellos interesados en apoyar el proyecto pueden realizar donaciones en https://savagelands.org/donation/.