¡Bailongo en La Sabana! Gilberto Santa Rosa encabezará concierto gratuito de fin de año

El Parque Metropolitano La Sabana será el punto de encuentro para la despedida de fin de año en la capital. La Municipalidad de San José confirmó, este jueves, que el evento central será un gran concierto gratuito liderado por el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, figura clave de la música tropical a nivel mundial, quien cerrará la noche con un espectáculo cargado de ritmo y energía.

La jornada irá más allá de la música. Desde horas de la tarde, las personas asistentes podrán disfrutar de una programación pensada para todas las edades, que incluye un mercadito con más de 50 pymes, zona de inflables para niñas y niños, activaciones interactivas, food trucks, presentaciones de DJ y conciertos de artistas nacionales como Son de Tikizia y Shel Dixon, como antesala al show internacional.

El alcalde de San José, Diego Miranda, resaltó que la iniciativa busca fortalecer la convivencia familiar y la apropiación de los espacios públicos, al tiempo que posiciona a la capital como sede de grandes eventos culturales y musicales accesibles para toda la ciudadanía.

Con el cierre a cargo de Gilberto Santa Rosa, la Municipalidad de San José invitó a las familias a participar de esta celebración de fin de año, disfrutar de una oferta cultural diversa y dar la bienvenida al nuevo año desde el corazón de la capital.

Horario del evento