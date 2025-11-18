Baile, color y tradición: Alajuela Brilla regresa para iluminar diciembre

Periodista: Kevin Monge.

Baile, música y alegría marcarán el ritmo del segundo Festival Navideño Alajuela Brilla, actividad que reunirá a familias de toda la provincia el próximo sábado 6 de diciembre desde las 2 p. m.



Este año, el desfile contará con la participación de 13 agrupaciones musicales y seis carrozas temáticas que llenarán de espectáculo las calles alajuelenses (ver video adjunto de Telenoticias).

El recorrido iniciará en las afueras del Banco Nacional, sucursal Tropicana, y concluirá 200 metros al este de las nuevas instalaciones de la Policía Municipal.



Como parte de las innovaciones respecto a la edición anterior, la organización designó como mariscal del festival al Centro de Enseñanza Especial y Rehabilitación de Alajuela, en reconocimiento a su aporte histórico en materia de educación inclusiva dentro del cantón. Los encargados de Alajuela Brilla destacaron la importancia de este centro en la formación de generaciones de estudiantes, así como su rol en la promoción de valores comunitarios.



Para quienes deseen vivir la experiencia desde casa, Teletica transmitirá el festival en vivo a partir de las 5:45 p. m., permitiendo que más familias disfruten del inicio oficial de la Navidad en Alajuela y en el país.





