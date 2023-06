Bailarina tica estará en gira de Myke Towers: "Llevo 10 años soñando con esto"

“Yo empecé a seguir al coreógrafo, era de noche y, al siguiente día, cuando me desperté a las 5 a. m., me lleve la sorpresa de que tenía un mensaje de él, me había empezado a seguir y me decía que 'era lo que estaba buscando'. Me emocioné muchísimo, dado que llevo más de 10 años soñando con una oportunidad como esta, pensé que iba a tener que hacer una serie de audiciones (normalmente así es), pero para mi sorpresa, cuando me llamaron, me dieron toda la información de la gira porque ya estaba elegida”, acotó.