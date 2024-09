Bailarín de Naomy Valle tuvo un lindo gesto con ella antes de iniciar los ensayos de MQB

La boxeadora costarricense y participante de Mira quién baila (MQB), Naomy Valle, fue recibida por su bailarín, Erick Vázquez, con un regalo muy especial.



Esa fue la forma en que la pareja empezó sus sesiones de ensayo, de cara a la primera gala del programa.

​"Yo a Erick lo conozco desde hace tiempo, cuando bailó con mi hermana Yokasta, como en 2019, en 'Dancing With The Stars', entonces ya nos seguíamos y nos hablábamos. Un día me escribió que estaba en Estados Unidos y que si quería que me trajera unos zapatos de México, que son especiales para el ballroom. Yo le dije que sí, y listo. Ahora, el día que llegué a los ensayos, me los dio, fue una sorpresa muy linda", indicó Valle a Teletica.com.