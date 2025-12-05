¡Bad Bunny ya está en Costa Rica!

﻿El famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny ya se encuentra en Costa Rica.



Fuentes del Aeropuerto Juan Santamaría, cercanas a Teletica.com confirmaron que el artista llegó en jet privado minutos antes de las 9 p. m.

Además, recibió trato diplomático en el salón VIP, donde personal de Migración realizó el trámite respectivo.

El cantante más escuchado de Spotify arribó acompañado de su padre y sus dos hermanos.

Una vez finalizados los trámites migratorios, fue trasladado de manera privada bajo estricta seguridad en cuatro vehículos tipo camionetas hasta un hotel en Escazú.

Mientras tanto, sus seguidores ya acampan en las afueras del Estadio Nacional 24 horas antes del concierto, sin importar el frío de la noche.

La locura por el único concierto que Bad Bunny ofrecerá en Centroamérica este año ha movilizado a miles de turistas hacia Costa Rica en los últimos días.