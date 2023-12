Bad Bunny y Kendall Jenner terminan su relación: Un repaso por su historia

Aunque descartó planes de matrimonio o hijos en el futuro cercano, sugirió la posibilidad de un cambio en su estilo de vida. Sin embargo, expresó su descontento por la intromisión en su privacidad: "No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada, y realmente no quiero que lo sepan", mencionó a Vanity Fair.



Ni Bad Bunny ni Kendall Jenner se han pronunciado al respecto y tampoco se espera que lo hagan debido a su hermetismo.