¡Bad Bunny sigue en Costa Rica! Esto es lo que se sabe sobre su salida

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, deleitó a más de cien mil personas con sus dos conciertos en el Estadio Nacional, el pasado fin de semana.

Con momentos icónicos como la invitación de Toledo a “La Casita”, la interpretación de Caro y Te deseo lo mejor como canciones especiales, y un invitado de lujo en la segunda fecha: Jhay Cortez, “El Conejo Malo” se despidió de sus seguidores, aunque no de Costa Rica.

Teletica.com solicitó los movimientos migratorios del boricua, quien ingresó a suelo tico el pasado jueves con su papá y hermano, pero hasta el momento de publicación de esta nota no se registra la salida del país.

La siguiente parada de la gira Debí Tirar Más Fotos World Your es México, donde se presentará a partir del 10 de diciembre.

Según confirmaron los integrantes de Chuwi, banda telonera de Bad Bunny, a este medio, ellos y el staff de Martínez Ocasio viajarán directamente a México, aunque no precisaron cuándo.

No es la primera ocasión que Benito se queda vacacionando en el país, aunque siempre es muy discreto y hermético sobre no acceder a entrevistas ni a fotografías, hasta donde sea posible.

De hecho, previo a su visita a Costa Rica, extendió su estadía en República Dominicana luego de dos shows.

Bad Bunny se presentó por primera vez en suelo tico en 2018, en el Parque de Diversiones. En 2022 regresó con su gira Un verano sin ti. Esta visita es la tercera que realiza y según indicó en sus espectáculos, desea regresar a Costa Rica porque ama la energía de los ticos.