Bad Bunny se suma al elenco de 'Toy Story 5' con nuevo personaje de Disney Pixar

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, participará en Toy Story 5 con un cameo de voz para las versiones en inglés, español latino y español de España. El cantante interpretará a "Pizza con Anteojos", un nuevo personaje dentro de la próxima entrega de Disney Pixar.



La película llegará a los cines el 17 de junio y marcará el regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo, quienes enfrentarán una nueva amenaza: Lilypad, una tableta inteligente que busca influir en la vida de Bonnie y su manera de hacer amistades.



El personaje de Bad Bunny es descrito como misterioso y con una actitud relajada. Además, forma parte de una comunidad de juguetes olvidados que permanece en un patio trasero.



La producción también incorporará al actor ganador del Emmy y Tony, Alan Cumming, quien tendrá una participación especial en la versión en inglés. Prestará su voz a Tiro al Blanco Malvado, una versión alternativa del personaje Tiro al Blanco durante una secuencia de juego dentro de la historia.



Toy Story 5 retomará la trama de los juguetes clásicos mientras explora el impacto de la tecnología en la infancia y las relaciones sociales.



La incorporación de Bad Bunny amplía su presencia en proyectos audiovisuales internacionales, ahora con una participación dentro de una de las franquicias animadas más exitosas de Disney Pixar.



Por el momento, el intérprete de La Santa no se ha referido a esta nueva oportunidad en su carrera, que ya suma proyectos actorales.



