Bad Bunny en Costa Rica: La logística detrás de “La casita” y el concierto más grande del año

Costa Rica se prepara para recibir al fenómeno urbano Bad Bunny y la producción del evento no deja nada al azar. La empresa Move Concerts, a cargo de ambos conciertos, confirmó que este viernes 5 y sábado 6 de diciembre en el Estadio Nacional marcarán uno de los shows más grandes en la historia reciente del país.



Édgar Cárdenas, productor de Campo de Move Concerts, explicó que se han habilitado cinco accesos distintos al estadio para garantizar una experiencia ordenada y segura.

​“La gente que ingresa por el lado oeste lo hará frente a Teletica, mientras que los que van a Gramilla de Pie entrarán diagonal a Liberty. La sección este será por el boulevard de la Sabana, Gradería Sur por el sur del estadio y los VIP, incluyendo algunos paquetes especiales, por la entrada diagonal al Hilton”, detalló.

Además, Cárdenas recordó que los conciertos son exclusivamente para mayores de edad, siguiendo las disposiciones de las autoridades: “Obviamente, tenemos que apegarnos a esa directriz”.

El productor destacó también la importancia de la coordinación interna:

​“No solo trabajamos en la parte de campo, sino también en comunicación con el 'crew' internacional y tiempos de desmontaje, ya que ellos deben trasladarse a la siguiente sede. Ha sido uno de los eventos más retadores, pero muy interesante”, aseguró.

Vea aquí la distribución e ingresos al Estadio Nacional:





Por su parte, Nico Gomes, director internacional de Move Concerts, resaltó el récord de magnitud del montaje:

​“Estamos montando desde el día 26, con más de 50 camiones de estructuras, 250 a 300 personas de Costa Rica y 180 del equipo internacional. Estructuralmente, es uno de los más grandes que ha venido a Costa Rica”.

Gomes enfatizó que uno de los atractivos del show será la famosa “Casita” de Bad Bunny, ubicada en la gramilla del estadio como un segundo escenario:

​“La casita quedó como una trademark del concierto. Aquí todavía no está lista, pero la expectativa es grande. Su ubicación se decidió pensando en seguridad, espacio y en que la gente más lejana pueda acercarse al cantante, sin obstaculizar la tarima principal”, explicó.

El director de Move Concerts destacó la calidad del trabajo costarricense y la emoción de montar un evento de esta magnitud.

​“Costa Rica es uno de los mejores países para trabajar, la gente es educada y todo fluye bien. Que disfruten al máximo, este es el concierto que todos están esperando, el suceso del momento”, concluyó.





El montaje de la escenografía inició este miércoles, y la productora liberó entradas adicionales para localidades de Sombra y Platea/Balcón, tanto con visión total como limitada. Con estos detalles, los organizadores buscan que el público viva la experiencia de Bad Bunny de forma completa y segura.