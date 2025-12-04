Bad Bunny en Costa Rica: Este es el ‘setlist’ que cantará el “Conejo Malo”

El Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny llega este viernes 5 y sábado 6 de diciembre a Costa Rica con un espectáculo que promete ser inolvidable, en la tercera visita del “Conejo Malo” a suelo tico.

La gira, que ya sorprendió en su primera y segunda noche en República Dominicana, combina visuales renovados, energía desbordante y un repertorio que recorre todas las etapas del artista.

El show se divide en tres actos. Este es el setlist que usó en los dos primeros conciertos de la gira y que se cree que usará en el resto de países:

Acto 1: Escenario principal

LA MuDANZA.

Callaita (Salsa Version).

Pitorro de Coco.

Weltita.

Turista.

Baile Inolvidable.

Nuevayol.

Acto 2: 'Casita Stage'

Veldá.



Tití me preguntó.

Neverita.

Si veo a tu mamá.

La romana.

Voy a llevarte pa’ PR.

Me porto bonito.

No me conoce (Jhayco cover).

Bichiyal.

Yo perreo sola.

Efecto.

Safaera.

Diles.

Monaco.

25/8 (canción exclusiva para República Dominicana, en Costa Rica interpretará otra).

Café con Ron.

Ábreme paso (Los Pleneros de la Cresta cover).

Acto 3: Escenario principal

Ojitos lindos.

La canción.

KLOuFRENS.

Dákiti.

El apagón.

DtMF.

EoO.

Un momento exclusivo en la gira

Durante la primera noche en República Dominicana, Bad Bunny sorprendió al público con la interpretación de 25/8, una canción que no se repetirá en ninguna otra ciudad del tour, según informó Univisión.

La reacción fue inmediata: gritos, aplausos y miles de videos que se volvieron virales en redes sociales.

Se sabe que en Costa Rica el intérprete cambiará este éxito por otro tema y así lo hará en cada parada de su tour. La productora no ha confirmado la asistencia de algún invitado, aunque en redes sociales los rumores de que Sech participe en el show e interpreten Ignorantes, crecen.

Ya se está realizando el montaje de la Casita Stage. Se trata de un escenario inspirado en casas puertorriqueñas, amueblado en su interior y diseñado para conectar al artista con sus raíces y con el público.

La casita se ubicará en la gramilla, en el extremo contrario al escenario principal. Aunque esto molestó a algunos fans de zonas VIP, la ubicación fue definida por criterios de seguridad, espacio y visibilidad. En sus residencias en Puerto Rico, este espacio fue escenario de las famosas “fiestas de marquesina” con invitados especiales, y se espera que en Costa Rica mantenga la misma atmósfera íntima y cercana.

Expectativa por nueva música

Mientras la gira sigue su recorrido por Latinoamérica, los fanáticos están atentos a posibles anuncios de nueva música. Bad Bunny borró todas sus publicaciones de Instagram, excepto un video anunciando su participación en el Super Bowl LX 2026, lo que genera especulación sobre un nuevo álbum antes de finalizar 2025, posiblemente incluso uno navideño.

Con un setlist cargado de éxitos, sorpresas exclusivas y un montaje visual impactante, los conciertos de Bad Bunny en Costa Rica prometen ser momentos irrepetibles para los seguidores.