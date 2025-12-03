Bad Bunny destrona a Taylor Swift como el más escuchado en Spotify

Bad Bunny fue el artista más escuchado de todo el mundo en la plataforma Spotify, destronando a Taylor Swift. Así lo dio a conocer Spotify el 3 de diciembre. El gigante del streaming musical publicó su resumen anual de tendencias de escucha individuales, así como tendencias de todo el mundo. Los usuarios ahora pueden acceder a sus mejores artistas, canciones, géneros, álbumes y podcasts, así como descubrir qué artistas tuvieron el mejor año en la plataforma.

Esto es lo que necesita saber

El artista de reguetón fue el más reproducido de 2025 a nivel mundial, habiendo obtenido más de 19.800 millones de reproducciones. Le siguen Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish, en ese orden. Durante los últimos dos años, Swift había comandado el primer puesto, a nivel mundial, reclamándolo en 2023 y manteniéndolo para 2024, habiendo destronado a Bad Bunny. Mantuvo el codiciado título durante tres años consecutivos a partir de 2020. Ahora, Bad Bunny ha vuelto a la cima a nivel global.

Taylor Swift, campeona en Estados Unidos

En Estados Unidos, la lista de artistas con más reproducciones es bastante similar: allí, Swift lidera, seguida de Drake, Morgan Wallen y Kendrick Lamar. Bad Bunny ocupa el quinto puesto.

El álbum con más reproducciones a nivel mundial fue "Debí Tirar Más Fotos", de Bad Bunny, seguido de la banda sonora de "KPop Demon Hunters" y tres lanzamientos de 2024: "Hit Me Hard and Soft" de Billie Eilish, "SOS Deluxe: LANA" de SZA y "Short n' Sweet" de Sabrina Carpenter, en ese orden.

En Estados Unidos, la situación difiere ligeramente. El álbum con más reproducciones es "I'm The Problem", de Wallen, seguido de SZA, Bad Bunny, la banda sonora de "KPop Demon Hunters" y "GNX" de Lamar.

A nivel mundial, la canción más escuchada es "Die with a Smile", la colaboración de Bruno Mars y Lady Gaga, que ha acumulado más de 1.700 millones de reproducciones. Le siguen "Birds of a Feather" de Eilish, "APT" de Mars y Rosé, "Ordinary" de Alex Warren y "DtMF" de Bad Bunny.

"Luther" de Lamar y SZA fue la canción más escuchada en Estados Unidos, seguida de "Die with a Smile", "Ordinary", "Birds of a Feather" y, en quinto lugar, "TV Off" de Lamar y Lefty Gunplay.

¿Qué novedades trae Spotify Wrapped este año?

Como cada año, incluye algunas funciones nuevas. Entre ellas se incluyen la introducción de "Mejores álbumes", una tabla de clasificación de fans que muestra a los usuarios su posición en las reproducciones de un artista, una función de "Edad de escucha" que compara los hábitos de escucha de un usuario con los de personas de su mismo rango de edad y mucho más. También hay algo llamado "Wrapped Party", una función interactiva que permite a los usuarios comparar su Wrapped con el de otros usuarios de Spotify.

Estas novedades difieren de las del año pasado, cuando algunos usuarios de Spotify se quejaron en redes sociales de que Wrapped, que cambia de diseño cada año, era demasiado minimalista. Criticaron que carecía de funciones anteriores como "Ciudades principales", "Auras de audio" y "Géneros principales". Esta última se ha restablecido para 2025.

Otras funciones revisadas en 2025 incluyen "Mejores canciones", que ahora permitirá a los usuarios ver cuántas veces han reproducido sus 100 canciones favoritas, y un "Cuestionario de las mejores canciones".