Bad Bunny cerrará residencia en Puerto Rico con ‘show’ sorpresa: cómo verlo en Costa Rica

El cantante puertorriqueño Bad Bunny cerrará este sábado 20 de setiembre su residencia No me quiero ir de aquí, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con una función adicional que será transmitida en vivo a nivel mundial.

Así lo confirmó el intérprete de No me quiero casar y Baile inolvidable por medio de su Instagram.

Los fanáticos podrán seguir el concierto desde cualquier parte del mundo. En Costa Rica podrán verlo en la aplicación de Amazon Music, el canal de Twitch de Amazon Music y Prime Video, a partir de las 8:30 p. m. hora del este de Estados Unidos (6:30 p. m. en Costa Rica).

El concierto forma parte de una serie histórica de presentaciones que el artista ha dedicado a su isla natal, con fechas exclusivas para residentes de Puerto Rico. La nueva función permitirá a quienes no puedan viajar disfrutar del espectáculo de manera digital. Amazon Music y Bad Bunny destacan que esta colaboración busca mostrar la cultura puertorriqueña en un escenario global, además de generar impacto social mediante programas educativos y de apoyo a negocios locales.

Mientras tanto, la expectación por Bad Bunny en Costa Rica también es histórica. Los dos conciertos que ofrecerá en diciembre en el Estadio Nacional de San José —como parte de su Debí tirar más fotos World Tour— se agotaron en apenas cuatro horas.




