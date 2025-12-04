¿Bad Bunny cantará ‘El Sarpe’ con Toledo? Esto responde el artista tico

La expectativa por conocer quién será el invitado especial de Bad Bunny en La Casita durante sus conciertos en Costa Rica no deja de crecer. En República Dominicana, el artista llevó al escenario a Romeo Santos, pero en territorio nacional aún no hay confirmación.

En redes, el nombre del panameño Sech aparece con fuerza, impulsado por la teoría de que podría interpretar Ignorantes, ya que Panamá no forma parte del tour y la única parada en Centroamérica será Costa Rica.

En medio de estas especulaciones, Toledo se convirtió en una de las opciones favoritas del público. El artista limonense confirmó a Teletica.com que sí ha sido contactado por el equipo de Bad Bunny y que su nombre está entre los posibles invitados del segmento.

​“La semana pasada, antes de venirme para Jamaica, me llamó un amigo del equipo de ellos. Me preguntó si iba a estar en Costa Rica y si quería estar en La Casita, que ahí estaba el campo mío”, relató.

Aunque reconoce que la posibilidad existe, también explica que su agenda está complicada.

​“Tengo cuatro shows el viernes y cuatro el sábado. Les expliqué que habría que ver si hay forma de acomodar para poder entrar ahí. Fue una conversación por encima. No hemos concretado nada y no ha sido directamente con el manager”.

Aun así, dejó claro que lo entusiasmaría formar parte del espectáculo.

​“Si sale, sería genial. Me encanta la música del maestro… Todos somos colegas y la energía es positiva”.

​Su encuentro con Bad Bunny en 2022

Toledo recordó que ya tuvo contacto con Bad Bunny cuando el artista se presentó en el Estadio Nacional en 2022.

​“La última vez que vino Bad Bunny, yo estuve con él. No soy de sacar teléfono, por eso no hay fotos. Pero sí estuve en el concierto, me llevó un amigo del equipo de Bad Bunny”, explicó.

Incluso compartió camerino con parte del equipo y familiares del artista.



​“Estuve 'backstage' con ellos, con el hermano y otra gente. Si él no quisiera que yo estuviera ahí, no estaría, porque nadie pudo estar ahí. Nos dieron el permiso para estar ahí. Super buena vibra”.

Ese concierto, recuerda, lo disfrutó al máximo.

​“Yo me pegué un fiestón… Estaba riquísimo”, comentó entre risas.

​Lo que presenta para él que los ticos lo pidan como invitado

Cuando se le preguntó qué significa que en Costa Rica lo vean como una figura representativa—al nivel de que Bad Bunny elegiría artistas locales según cada país—, Toledo se mostró genuinamente conmovido.

​“Como persona, le puede salir a uno una lágrima. Es algo que cualquier artista desearía. Es pura buena vibra”, dijo.

Pero prefirió no adelantarse emocionalmente.

​“No le he metido mucha mente porque no ha pasado todavía. Cuando ya pase oficialmente, ya uno siente diferente. El sentimiento cambia cuando ya está uno ahí”.

Además, Toledo confirmó que este viernes grabará un episodio con Chuwi, la agrupación costarricense que abrirá los conciertos del Conejo Malo.

​“Los Gordos no es solo Toledo; es DjP, Roper y Toledo. Nos llamaron, nos pusimos de acuerdo. Se graba a las 11 a.m. el viernes. Tengo muchos shows, pero hago eso y me voy”, dijo.

¿Qué canción cantaría con Bad Bunny?



Toledo tiene claro qué elegiría si lo llaman a cantar:

​“Todo el mundo va a decir ‘El Sarpe’. Representa lo que somos: la fiesta, el tiquismo, lo tantico”.

Pero también reveló su preferida personal: “Desearía cantar Soñaba, pero creo que la decisión adecuada es El Sarpe”.



Mientras crece la incertidumbre sobre si será Toledo, Sech, un artista sorpresa o varios, Costa Rica aguarda para descubrir quién se subirá a La Casita este 3 y 4 de diciembre en el Estadio Nacional.﻿



Los fans ya especulan y los artistas responden. Ahora solo queda que Bad Bunny decida.



