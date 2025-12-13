Bad Bunny buscó calma y buen café en Los Santos, según propietario de negocio que visitó

A una semana de culminar su exitoso doble concierto en el Estadio Nacional, siguen apareciendo nuevos detalles de la visita privada que Bad Bunny realizó a Costa Rica. El artista puertorriqueño, quien se presentó el 5 y 6 de diciembre ante más de 110 mil personas, aprovechó su estadía para desconectarse, convivir con la naturaleza y conocer la cultura cafetalera de Los Santos.



José González, chef y propietario del restaurante Al Mercat y del Cedrela Eco Lodge, conversó con Teletica.com y confirmó que parte de la agenda del artista se desarrolló bajo su coordinación.

​“Fue muy lindo poder recibirlo, una persona muy humilde, con los pies en la tierra, muy respetuosa”, relató. “Lo que pidió desde el inicio fue naturaleza, calma, no fotos. De verdad quería estar en un espacio nada más de tranquilidad como lo es Copey y la Zona de Los Santos”.

González explicó que el artista solicitó privacidad absoluta, por lo que el hotel fue reservado exclusivamente para él y su grupo.

​“Pidió comer delicioso y así lo recibimos. Le encantó toda la comida de Los Santos: manzana, trucha, cerdo, higos, pollo, costilla… pidió incluso más comida”, comentó. “La pasó bomba, comió postres riquísimos de aguacate con chocolate y postres a base de hongos. Muy amable con todo el mundo, muy tranquilo”.

Tras su almuerzo, el cantante se trasladó a una propiedad privada del chef en Pedregoso.

​“Lo único que pidió fue un dominó para después del almuerzo venirse a mi casa. Estuvieron tomando café, bañándose en el río y disfrutando de la calma”, indicó González. “Iban a ir al viñedo, pero prefirieron quedarse en la poza, jugando dominó y descansando”.





Visita a Café Sol Naciente: conexión con la agricultura regenerativa

Otra de las paradas de la escapada del artista fue la finca Café Sol Naciente, ubicada en Dota, parte de un portafolio de 24 fincas certificadas en agricultura regenerativa.



La finca compartió en sus redes que el domingo tuvieron “el honor” de recibir al artista.

Según la publicación, Sol Naciente celebra su décimo aniversario y su tercer año como parte del movimiento que impulsa la regeneración de suelos y la biodiversidad.



Destacaron, además, el compromiso de la familia a cargo de la finca: don Arturo y su esposa, junto a sus hijos Jimmy —encargado del proceso semilla-taza y músico— y Steven —barista y trabajador agrícola—, así como una hija recién graduada de Medicina.



La marca añadió que su equipo cerró el año con actividades de meditación y sanación sonora, reforzando su mensaje sobre la importancia de la agricultura regenerativa para restaurar ecosistemas y producir café de alta calidad.





Una visita enfocada en la paz y desconexión

González confirmó que Bad Bunny viajó con su hermano, su representante, cinco amigos y un equipo amplio de seguridad.



“Andaban como de vacaciones, lo que querían era calma profunda y estar en paz”, afirmó. “Siempre iban los guardaespaldas antes a revisar los lugares y cuando todo estaba bien, él llegaba”.

El artista había ingresado a Costa Rica el pasado jueves, previo a sus conciertos, y salió del país el martes 9, según datos de Migración.



Su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour continuará por México.





