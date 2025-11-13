Bacilos y la Filarmónica anuncian concierto inolvidable: ya puede comprar sus entradas

La reconocida banda Bacilos, ganadora de un Grammy y tres Latin Grammy, se presentará en Costa Rica junto a la Orquesta Filarmónica. El espectáculo Bacilos Pequeños Romances promete ser una experiencia única donde la fusión entre el pop latino y los arreglos sinfónicos tomará protagonismo.

El concierto se llevará a cabo el 18 de abril de 2026 en el Anfiteatro Coca-Cola, en Parque Viva, Alajuela. La agrupación interpretará sus grandes éxitos como Tabaco y Chanel, Caraluna, Mi Primer Millón y Pasos de Gigante, acompañados por la majestuosidad orquestal que caracterizará esta nueva propuesta musical.

El evento contará con tres localidades:

Golden: ₡55.000

Zona 400: ₡35.000

Zona 500: ₡27.000

Los precios incluyen cargos por servicio y las entradas ya están disponibles a través de https://cr.publitickets.com/.

La producción musical de este espectáculo destacará por su combinación de nostalgia, romanticismo y arreglos sinfónicos, convirtiendo la noche en una cita imperdible para los amantes de la música latina.





Se recomienda adquirir los boletos con anticipación debido a la alta demanda esperada.

