Bacilos y la Filarmónica anuncian concierto inolvidable: ya puede comprar sus entradas
La banda ganadora de Grammy se unirá a la Orquesta Filarmónica en un espectáculo único el 18 de abril de 2026 en el Anfiteatro Coca-Cola, con entradas ya disponibles.
La reconocida banda Bacilos, ganadora de un Grammy y tres Latin Grammy, se presentará en Costa Rica junto a la Orquesta Filarmónica. El espectáculo Bacilos Pequeños Romances promete ser una experiencia única donde la fusión entre el pop latino y los arreglos sinfónicos tomará protagonismo.
El concierto se llevará a cabo el 18 de abril de 2026 en el Anfiteatro Coca-Cola, en Parque Viva, Alajuela. La agrupación interpretará sus grandes éxitos como Tabaco y Chanel, Caraluna, Mi Primer Millón y Pasos de Gigante, acompañados por la majestuosidad orquestal que caracterizará esta nueva propuesta musical.
El evento contará con tres localidades:
Golden: ₡55.000
Zona 400: ₡35.000
Zona 500: ₡27.000
Los precios incluyen cargos por servicio y las entradas ya están disponibles a través de https://cr.publitickets.com/.
Lea también