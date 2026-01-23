¡Ay Corazón! Dos conciertos para celebrar el amor y el despecho con la Filarmónica

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica presentará el espectáculo Ay Corazón, con dos funciones especiales de fin de semana en el Anfiteatro Natural del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, donde el público podrá disfrutar de música romántica y ritmos latinos en un ambiente al aire libre.



El primer concierto será Plancha de Despecho, el sábado 14 de febrero a las 7 p. m., una velada dedicada a las baladas que han marcado generaciones. El repertorio incluirá canciones de artistas como Myriam Hernández, Yuri, Luis Miguel, Emmanuel, Rocío Dúrcal, Paloma San Basilio y otros íconos de la música romántica.



Este espectáculo contará con la participación de reconocidas voces nacionales como Eduardo Aguirre, Jorge Chicas, Joss Araya, Anny Picado, Franciny Quirós, María José Castillo y Fernando Barrientos.



Para el domingo 15 de febrero, también a las 7 p. m., la propuesta será completamente distinta con Somos Latinos, un concierto cargado de ritmo y sabor, ideal para quienes prefieren bailar y cantar al son de la música tropical. En esta función, el público podrá escuchar éxitos de Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo de Puerto Rico, Carlos Vives, Los Ángeles Azules, entre otros.



Las interpretaciones estarán a cargo de Carlos Daniel Castillo y Jean Félix Quintana, quienes prometen una noche llena de energía.



Las entradas tienen un costo por día de ¢18.000 en gradería natural, ¢25.000 en preferencial, ¢30.000 en palcos y ¢32.000 en zona VIP. Los boletos están disponibles en el sitio miboleteria.org y en la boletería física del Museo de los Niños.



El evento es exclusivo para mayores de 18 años. Las puertas del anfiteatro abrirán desde las 4 p. m. ambos días, con zonas de comida, bebidas, pista de baile y activaciones de marcas. Los parqueos estarán habilitados desde las 2 p. m. hasta el cierre del evento.



‘Ay Corazón’ es una producción conjunta del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura y la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al WhatsApp 7003-7070.



