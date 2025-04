'Avicii Forever': El legado inmortal del DJ sueco revive con nuevo álbum

El universo musical de Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, volverá a vibrar con fuerza este 2025 gracias al lanzamiento de Avicii Forever, un álbum compilatorio que recorre su carrera con 19 temas esenciales y presenta una joya inédita: el sencillo Let’s Ride Away, una colaboración explosiva con la cantante Elle King.



Este lanzamiento, anunciado por Interscope Records, Pophouse y Avicii Estate, es una celebración sonora del talento de Avicii, el productor sueco que revolucionó la música electrónica al mezclar beats vibrantes con melodías cargadas de emoción.

Canciones como Wake Me Up, Levels, The Nights, Hey Brother y Without You se han convertido en himnos que trascendieron las pistas de baile para instalarse en la memoria colectiva de toda una generación. Este segundo álbum póstumo rescata ese espíritu, al tiempo que nos entrega una nueva pieza que promete marcar un antes y un después.



Let’s Ride Away destaca como un tema inédito que combina la energía distintiva de Avicii con la voz poderosa de Elle King. La artista estadounidense, conocida por su versatilidad entre el rock, el country y el pop, aporta una dimensión emocional intensa a esta canción que fusiona sonidos folk y electrónicos con una naturalidad magnética. King, nominada al Grammy y autora de éxitos como Ex’s & Oh’s y Drunk (And I Don’t Wanna Go Home), se ha ganado un lugar como una de las voces más singulares del panorama actual, y esta colaboración es una muestra de su capacidad para romper moldes y conectar con públicos diversos.



El álbum no solo repasa los grandes éxitos de Avicii —como Waiting For Love, Hey Brother, I Could Be the One (junto a Nicky Romero), Silhouettes, You Make Me, Addicted To You o Heart Upon My Sleeve (con Imagine Dragons)— sino que también recuerda su enorme impacto como innovador musical.

Desde su salto a la fama con Levels en 2011, su enfoque creativo lo llevó a experimentar con influencias del folk, el country y el pop, dando vida a un sonido que abrió nuevas puertas dentro del EDM. Su debut True (2013) y su siguiente disco Stories (2015) demostraron su talento para reinventar el género, mientras que el álbum póstumo Tim (2019) consolidó su legado como un artista con visión y profundidad.



Avicii Forever estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 16 de mayo, en formato físico y con contenido exclusivo en los canales sociales oficiales de Avicii. La preventa ya está activa, y el álbum se perfila como una experiencia cargada de nostalgia, emoción y gratitud hacia uno de los músicos más influyentes de la última década.