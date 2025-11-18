Autos clásicos saldrán a las calles en homenaje a la Abolición del Ejército

El lunes 1° de diciembre de 2025, día feriado nacional en conmemoración de la Abolición del Ejército, la Asociación Turística “Corredor Turístico 1948, Costa Rica sin Ejército” realizará un desfile de autos antiguos y clásicos como tributo a uno de los momentos más relevantes de la historia costarricense.

La actividad iniciará a las 9 a. m. con la recepción de los vehículos en el estacionamiento del Restaurante Mirador Ram Luna, punto de encuentro para los participantes.

A partir de las 10 a. m., los autos partirán rumbo a Hacienda La Lucha en una caravana que busca recordar y celebrar el legado de paz que identifica a Costa Rica.

​“Desde La Ruta 1948 queremos rescatar la esencia histórica de nuestra zona, promover el turismo responsable y fortalecer los valores que nos distinguen como nación pacífica”, señaló Michelle Ramírez, presidenta de la Asociación.

El desfile se concibe como un homenaje vivo a la memoria y a la identidad costarricense, destacando la importancia de mantener vivo el espíritu de paz que caracteriza al país.

La actividad combina cultura, comunidad y homenaje histórico, convirtiendo las calles en un espacio de celebración para vecinos y visitantes. La Asociación Corredor Turístico 1948, Costa Rica sin Ejército, está compuesta por empresarios locales y se dedica a impulsar el comercio, la cultura y el turismo de la zona.

Sus iniciativas buscan fortalecer la identidad comunitaria, dar a conocer la gastronomía local y preservar los valores históricos de la región.



