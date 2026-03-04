Autor del manga 'One Piece' escribió el secreto del famoso tesoro y lo hundió en el mar

El mangaka japonés Eiichirō Oda, creador de One Piece, decidió materializar uno de los mayores misterios de la historia del manga: escribió qué es el famoso tesoro por el que Luffy recorre los mares y qué le espera al protagonista en el futuro.​​

La iniciativa forma parte de una campaña conmemorativa por los 600 millones de copias vendidas de la serie en todo el mundo. En un video publicado en la cuenta oficial de YouTube de One Piece, el autor aparece escribiendo en una hoja la respuesta al enigma que ha acompañado a la historia durante décadas.



Sin embargo, antes de que el contenido completo pueda verse, Oda rompe el documento por la mitad. La parte que contiene el secreto es colocada dentro de un cofre que luego fue sellado en una cápsula diseñada para resistir las condiciones del fondo marino.



Posteriormente, el contenedor fue sumergido en el océano a una profundidad de 651 metros, en una ubicación que no fue revelada. El objetivo es que el secreto permanezca oculto hasta que la historia llegue a su final.

El gesto marca un momento simbólico para la franquicia, que se acerca a su desenlace tras casi tres décadas desde la publicación del primer tomo del manga, hace 29 años.

One Piece cuenta la historia de un joven pirata llamado Luffy, que se hizo a la mar para encontrar el tesoro que el último Rey de los Piratas escondió en una ubicación desconocida y que nadie sabe qué es. Con este gesto de su creador, el tesoro trasciende la literatura y ahora forma parte de la vida real.​​

﻿"¿Qué es el One Piece? Esa pregunta ha tenido respuesta desde el inicio. El secreto nunca escrito, guardado en la mente del creador Eiichirō Oda, por fin ha quedado plasmado en papel. Hasta que se revele toda la historia, la verdad permanecerá lejos del alcance de cualquiera, en el fondo del océano", se escucha en el video﻿.





Este hecho fue realizado en cooperación con Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre, que evaluó la instalación de la cápsula en el fondo del mar para que no dañe los ecosistemas, además, se encargarán de recuperarla una vez sea revelado el secreto.

Tras el anuncio, numerosos fanáticos en redes sociales comenzaron a analizar el video en busca de pistas que permitan deducir dónde fue sumergido el cofre con el secreto, con la esperanza de descubrir el misterio antes de que la historia llegue a su final.

Cápsula donde se encuentra el secreto de 'One Piece'.

Sin duda alguna, Oda sabe cómo llamar la atención de su público y mantenerlos expectantes de lo que viene en el futuro, ya que no solo los divertirá con su obra, sino que también pensando dónde puede haber escondido este verdadero tesoro y cómo poder llegar a él.​