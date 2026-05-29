Austríaco condenado a 15 años de prisión por planear ataque en concierto de Taylor Swift

Un tribunal austríaco condenó este jueves a 15 años de prisión a un joven de 21 años que se declaró culpable de planear un atentado yihadista frustrado contra un concierto de Taylor Swift.

Tras varias horas de deliberación, el jurado declaró al austríaco Beran A. culpable de todos los cargos, incluidos delitos de terrorismo.

Los tres conciertos en Viena de la gira 'Eras Tour' de la megaestrella estadounidense fueron cancelados en el verano boreal de 2024 luego de que las autoridades advirtieran sobre el complot.

Acusado de planear el ataque y de formar una célula del Estado Islámico, Beran A. comenzó a ser juzgado el mes pasado por delitos de terrorismo y otros cargos en un tribunal de Wiener Neustadt, en las afueras de Viena.

El acusado, arrestado un día antes del concierto previsto y que permanece detenido desde entonces, se declaró culpable de todos los cargos, excepto del de complicidad en un intento de asesinato.

Mientras escuchaba el veredicto, Beran A. miró repetidas veces hacia la sala del tribunal, con una pierna y las manos temblando.

Beran A. enfrentaba hasta 20 años de prisión.

Otro joven de 21 años, Arda K., quien fue juzgado junto con Beran A., recibió una condena de 12 años de cárcel.

Las sentencias aún pueden ser apeladas.

En sus alegatos finales, ambos acusados pidieron disculpas.

“Solo quiero decir que lo siento”, declaró Beran A. ante el tribunal.

En su testimonio del mes pasado, aseguró que llegó a convencerse de que “tenía que hacer la yihad”, o “guerra santa”, pero que “tenía miedo de morir”.

También indicó que eligió como objetivo el estadio Ernst Happel de Viena durante el concierto de Swift. Además, detalló cómo recibió instrucciones e intentó, sin éxito, fabricar una bomba. Según explicó, pidió consejo sobre qué armas elegir en varios grupos de chat y a un alto miembro del Estado Islámico.

A los dos jóvenes se suma un tercer austríaco, Hasan E., quien permanece encarcelado en Arabia Saudita.

Los tres fueron acusados de formar una “célula terrorista del EI altamente peligrosa”, que planeaba ejecutar varios ataques en nombre del Estado Islámico, según la fiscalía.

Antecedentes

Al compartir propaganda del Estado Islámico mediante varios servicios de mensajería y cometer otros delitos, Beran A. participó y “se alineó abiertamente” con el EI, añadieron los fiscales.

También se le acusa de participar en la planificación de otros atentados en el extranjero, incluido presuntamente incitar a Hasan E. a apuñalar a un agente de seguridad en La Meca en 2024.

Hasan E. supuestamente atacó al agente e hirió a otras cuatro personas antes de ser detenido. Beran A. niega haberlo incitado.

El complot contra el concierto de Swift fue frustrado con ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Swift escribió entonces en redes sociales que la cancelación de sus conciertos en Viena la “llenó de una nueva sensación de miedo y una tremenda culpa por toda la gente que había planeado asistir a esos espectáculos”.

El año pasado, un tribunal de Berlín condenó a un adolescente sirio por colaborar con el complot para atacar el concierto de Swift.

El joven de 16 años recibió una condena de 18 meses de prisión en suspenso.