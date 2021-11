Austria: Burdel ofrece entrada gratis a quienes se vacunen

Desde dinero en efectivo, viajes, rifas hasta comida han ofrecido como incentivo país como Estados Unidos a quienes se vacunen contra el COVID-19, sin embargo, en Austria, un burdel fue más allá y ofrece entradas gratis para incentivar a las personas a vacunarse.



Se trata del burdel Funpalast, considerado uno de los más importantes de la capital, que promete dar vale de entrada por 40 euros (unos 30 mil colones aproximados).

Las disposiciones son que cualquier persona mayor de 18 años debe ir a vacunarse a la clínica autorizada por el negocio. La oferta se podrá utilizar los lunes de 4 p. m. a 10 p. m.

Christoph Lielacher, dueño del “sauna club de estrellas del sexo”, como se autodescribe el lugar, dijo a la cadena CNN que ““la gente viene aquí a divertirse, y así ayudamos un poco a nuestro Gobierno a que todos se vacunen”.

Cuarta ola

Europa vive el incremento de caso en su cuarta ola COVID-19 y es de nuevo el epicentro de la pandemia, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Austria, todas las personas que quieran participar de eventos públicos presenciales en cualquier parte del país deberán mostrar su certificado de vacunación.

“Mucha gente no viene por miedo al coronavirus, y tenemos muchas normas del Gobierno. La gente no puede entrar en cualquier restaurante o bar si no está vacunada”, agregó Lielacher a CNN, asegura, además, que el burdel tiene perdidas entre 30 y 40%.

¿Y las mujeres?



El dueño del lugar aseguró que también tiene una oferta para ellas. Todas las que quieran ir a vacunarse y pueden cambiar el vale de entrada por otro para un club fitness cercano.



La oferta resultó ser atractiva y tuvo su efecto positivo, aseguraron, solo el lunes registraron 149 personas vacunadas en la clínica, a todos se les otorgó el vale.