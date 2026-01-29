Aún quedan entradas para ‘Viva los 90s Fest’

El Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva se alista para convertirse en una máquina del tiempo. Este sábado 7 de febrero de 2026 se celebrará la primera edición de Viva los 90s Fest, un evento que reunirá a miles de personas alrededor de los éxitos que marcaron una de las décadas más recordadas de la música.



El festival contará con una alineación internacional encabezada por El Símbolo (Argentina), Azul Azul (Bolivia), Charlie Sosa (Uruguay), The Sacados (Argentina) y Los Rabanes (Panamá), agrupaciones que prometen revivir clásicos que aún suenan en fiestas, radios y playlists nostálgicas.



La representación nacional también tendrá un papel protagónico con Tapón, La Kuarta, Grupo Requete —que ofrecerá un especial de rock junto al músico Pato Barraza—, así como un espectáculo de AXE a cargo del brasileño Neto Rangel, quien traerá al escenario los ritmos que dominaron las pistas de baile en los noventa.



La producción está a cargo de AEA Producciones Artísticas, que busca ofrecer una experiencia integral combinando talento local e internacional, tecnología de primer nivel y una puesta en escena pensada para celebrar la nostalgia.



Las entradas salieron a la venta el 30 de octubre anterior a través de eticket, y aún quedan localidades disponibles. Los precios van desde los ₡21.000 hasta los ₡39.000, según la zona y la fase de compra.



Viva los 90s Fest se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año, una cita obligatoria para quienes desean cantar, bailar y reconectar con la música que definió toda una generación.

