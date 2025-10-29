Aún hay entradas para el concierto de Ismael Serrano en Costa Rica

Si usted es fan del cantante español Ismael Serrano y aún no ha adquirido su entrada para el concierto, programado para el 1° de noviembre a las 7 p. m. en el Teatro Auditorio Nacional, hay buenas noticias: todavía quedan boletos disponibles para disfrutar de un espectáculo que promete un encuentro personal entre el artista y su público.



Las entradas se pueden adquirir en Eticket.cr, con precios que van desde los ₡68.500 (primer piso, lunetas fila AA a la G), ₡63.800 (primer piso, lunetas fila H a la N) hasta los ₡45.000 (segundo piso). Eso sí, tome en cuenta que no quedan muchas.



Será una oportunidad única para vivir una experiencia donde la voz y la guitarra se convierten en vehículo de poesía y emoción compartida.

“La vida sin música es un etcétera, un aburrido inventario de anécdotas en blanco y negro, un viaje en barco con marejada y en un camarote sin vistas al exterior.

“La música nos rescata y el empeño del cantautor es encontrar esa canción que ha de convertirse en compañera de nuestra vida”, expresó Serrano, quien invita a todos a ser parte de este encuentro.

Además de su reconocida trayectoria musical, Ismael Serrano destaca por su compromiso social, colaborando activamente con diversas ONG en defensa de los derechos humanos y la justicia social.