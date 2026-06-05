Aterciopelados regresa al país para festejar los 30 años del disco 'La pipa de la paz'

La pipa de la paz es uno de los discos más importantes de la carrera de Aterciopelados.

Cosita seria, No necesito y Baracunatana son la punta de lanza de la producción que los colombianos celebran actualmente, ya que llegó a los discman de la gente en un lejano 1996, hace 30 años.

Esta es la apuesta de la actual gira del grupo liderado por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago.

Los ganadores de tres premios Grammy Latinos se presentarán en Peppers el próximo 1.° de agosto a las 8 p. m., en un concierto producido por Black Line.

Junto a Echeverri y Buitrago, la alineación actual incluye a Leonardo Castiblanco en la guitarra, Jonny Lacouture en la batería y Paula Van Hissenhoven en teclados y coros.

Aterciopelados inició su carrera en 1993 y dos años después saltó a la fama con su popular canción Florecita rockera, que encontró una importante rotación en cadenas como MTV.

Echeverri y compañía ya saben lo que es tocar en Costa Rica y lo han hecho en varias ocasiones desde los años 90. Su visita más reciente fue en 2024.

Como parte del anuncio, la producción informó que las primeras 1.000 entradas incluirán una cortesía para asistir al showcase de Estelares, agrupación argentina que se presentará por primera vez en Costa Rica.

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