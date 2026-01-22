¡Atención, metaleros! Dream Theater confirma su regreso a Costa Rica

La espera terminó para los seguidores del metal en Costa Rica. La productora Primo Entertainment anunció la llegada de Dream Theater a suelo tico, uno de los grupos más influyentes del metal progresivo a nivel mundial.

La banda se presentará el próximo 16 de abril en Parque Viva, en lo que será un espectáculo histórico para el país, ya que marcará la primera visita de Dream Theater con su alineación clásica, tras el regreso del baterista Mike Portnoy en octubre de 2023, luego de 13 años de ausencia.

El retorno de Portnoy consolidó nuevamente la formación original junto a James LaBrie, John Petrucci, Jordan Rudess y John Myung, una noticia que generó gran expectativa entre los fanáticos de todo el mundo.

Actualmente, el grupo se encuentra en una nueva etapa creativa, con planes de grabar material inédito y realizar una gira internacional.

Con más de tres décadas de trayectoria, Dream Theater ha construido un legado sólido dentro del metal progresivo, con canciones emblemáticas como Pull Me Under, Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper, Another Day, The Spirit Carries On, As I Am, Panic Attack y On the Backs of Angels, piezas que destacan por su virtuosismo técnico y complejidad musical.





Venta de entradas y preventas

Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma eticket.cr.

La preventa iniciará con exclusividad para tarjetahabientes American Express, quienes podrán comprar entradas del 21 al 23 de enero. Posteriormente, los clientes de Credomatic tendrán acceso del 24 al 27 de enero. A partir de esa fecha, la venta quedará habilitada para todos los medios de pago.

Como beneficio adicional, se ofrecerá la opción de tasa 0 a tres meses plazo.

La expectativa se incrementa por el recuerdo de su última visita al país en agosto de 2012, cuando la banda ofreció un concierto de más de dos horas en el Palacio de los Deportes, en Heredia, considerado uno de los más memorables para la escena metalera costarricense.

Ahora, con una alineación histórica y renovada energía, Dream Theater promete un espectáculo cargado de técnica, potencia y emoción, que podría convertirse en uno de los conciertos más importantes del año en Costa Rica.