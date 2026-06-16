Atención, fanáticos de 'Toy Story': participen aquí por artículos de la nueva película

Los fanáticos de Toy Story ya cuentan los días para el estreno de la nueva película de la saga. La quinta entrega llegará a las salas de cine este jueves 18 de junio con una historia que enfrentará a los tradicionales juguetes con el mundo de los dispositivos tecnológicos.



Woody, Buzz Lightyear y el resto de los personajes regresarán a la pantalla grande para vivir una aventura que abordará cómo las nuevas generaciones interactúan con la tecnología y cómo esta influye en sus formas de entretenimiento.



Uno de los principales atractivos de la cinta será la incorporación de Lilypad, una tableta con forma de rana que llegará con ideas propias sobre lo que considera mejor para Bonnie. Su presencia alterará la dinámica del grupo y dará inicio a una nueva serie de desafíos para los juguetes. El doblaje de este personaje para Latinoamérica será realizado por Belinda.



Entre las participaciones especiales destaca el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien dará vida a un nuevo personaje llamado Pizza con gafas.

Toy Story 5 estará dirigida por Andrew Stanton y contará con la codirección de Kenna Harris. La producción buscará conectar con nuevas generaciones sin perder la esencia que convirtió a la franquicia en un fenómeno mundial durante más de tres décadas.

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Solo serán tomadas en cuenta las respuestas correctas. Serán dos ganadores. Se informará por medio del WhatsApp oficial de Teletica.com y, desde el momento que reciben el mensaje, tendrán una hora para responder.