¡Atención cinéfilos! QQSM tendrá programa especial este martes

¡Atención cinéfilos! Este martes 9 de noviembre "¿Quién quiere ser millonario?" (QQSM) tendrá un programa especial de películas.

Este es uno de los especiales más esperados de las temporadas.

"Yo creo que se agradece muchísimo el tema de cine, porque es un tema que abarca desde el más pequeño hasta el más adulto. O sea, ¿quién no ha visto una película de cine?, ¿quién no tiene sus películas preferidas, actores o directores? Entonces creo que es un tema que no podíamos dejar pasar y en esta quinta temporada no podíamos cerrarla sin un especial así", comentó Manuel Granda, productor del formato.